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В России выросло число безработных

13:39
  • пятница
  • 03 июня 2022

Однако продолжается рост числа вакансий на портале "Работа в России"

На российском рынке труда увеличилось количество официально зарегистрированных безработных. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказали в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Безработица в России обновила исторический минимум

Показатель с 23 по 30 мая вырос на 11,5 тысячи человек, до 686,4 тысячи. Наряду с этим увеличилось на 2,7 тысячи человек количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели (с 127,5 до 130,2 тысячи). Число работников, находящихся в простое, возросло с 130,7 до 131,9 тысячи человек.

Наряду с этим продолжается рост числа вакансий на портале "Работа в России", их сейчас более 2,25 млн — почти в 3,3 раза больше, чем безработных, сообщает "Интерфакс".

Ранее Голикова рассказала, что в России за период с 16 по 23 мая количество зарегистрированных безработных снизилось на 4,2 тысячи человек, до 674,9 тысячи. Замглавы правительства отметила, что "ситуация очень подвижная", поскольку продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости.

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