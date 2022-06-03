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Начальник МЧС Москвы попал в больницу после пожара в бизнес-центре

13:17
  • пятница
  • 03 июня 2022

У него случился обширный инфаркт

Начальник МЧС Москвы Сергей Желтов доставлен в больницу с места пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы.
Названа причина пожара в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"

У руководителя столичного главка случился обширный инфаркт, сообщил РИА Новости замглавы МЧС России Илья Денисов.

"Два человека обратились. В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт", - сказал он.

На данный момент пожар в "Гранд Сетунь Плаза" потушен. Пострадали два человека. Они обратились за помощью к медикам, одному из пострадавших помощь была оказана на месте. Их жизни ничего не угрожает.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Столичная прокуратура начала проверку

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