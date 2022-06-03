Европейский "Зеленый переход" назвали геополитической программой

Ее цель - отказ от российского газа

Заявленный Евросоюзом переход к "зеленой экономике" на деле оказался геополитической программой, нацеленной на отказ от экологичного российского газа и технологическое доминирование. Об этом говорится в докладе, который подготовила российская партия "Зеленые".

Эксперты проанализировали экологические последствия, к которым приведет трансформация западной экономики, после её отказа от российских углеводородов. По мнению специалистов, ставка Брюсселя на канадскую сланцевую нефть и сжиженный газ вместо трубопроводного приведут к многократному увеличению глобальных загрязняющих выбросов.

Кроме того, Старому Свету придется даже расконсервировать закрытые угольные электростанции.



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