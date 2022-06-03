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Названы победители фестиваля "Мир равных возможностей"

14:55
  • пятница
  • 03 июня 2022

На конкурс было подали более двухсот заявок

Объявлены победители тринадцатого фестиваля социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей". Церемония награждения состоялась сегодня в Москве.

На участие в конкурсе подали более двухсот заявок, из которых были отобраны работы для дальнейшего голосования. Жюри выбрало лучших авторов социально-значимых интернет-ресурсов в девяти представленных номинациях. В рамках мероприятия также прошла выставка работ художников, выступление танцевальных коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

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Фестиваль "Мир равных возможностей"
Фестиваль "Мир равных возможностей"
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