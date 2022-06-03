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Появились подробности убийства бизнесмена в центре Москвы

15:05
  • пятница
  • 03 июня 2022

Убийца задержан

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве предпринимателя. Оганес Камарян был застрелен минувшей ночью на Комсомольском проспекте  на глазах своей спутницы. Основная версия преступления - кровная месть. 

 

Последние минуты жизни предпринимателя Оганеса Камаряна попали на видео: он выходит из ресторана вместе со своей 22-летней спутницей. В этот момент киллер уже караулит свою жертву во дворе. Это ночное заказное убийство - как отголоски лихих 90-х. Авторитетного бизнесмена убили прямо во дворе жилого дома. Здесь, в центре Москвы. Тремя выстрелам из пистолета с глушителем. Киллер уверенно подходит к своей жертве сзади, стреляет сначала в спину, потом добивает контрольными в голову, а после достаёт телефон и фотографирует бездыханное тело. Как будто для отчета о проделанной работе. Девушка, которая находилась вместе с Оганесом Камаряном, пускается в бегство. Позже именно она сообщила в полицию. Всю ночь следователи-криминалисты работали на месте убийства. Киллера удалось найти по "горячим следам".

"В кратчайшие сроки установлено местонахождение 24-летнего мужчины. И он задержан на территории Юго-Восточного округа. По месту его проживания проведены обыски", - сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Подозреваемый - Айрик Ервандян. В квартире, где его задержали, оружие не нашли. Сейчас полицейские работают с киллером. Им предстоит выяснить имя заказчика. Известно, что мотивом этого убийства стала месть.10 лет назад Оганес Камарян за 500 тысяч долларов сам хотел устранить своего оппонента и соратника Деда Хасана - вора в законе по фамилии Мадоян. Но это покушение предотвратили. Камарян тогда сбежал в Россию. В апреле этого года его задержали в Москве по обвинению в организации заказного убийства в Армении. Бизнесмен даже был доставлен в Хамовническую прокуратуру. Но выяснилось, что он является гражданином России и прокурор решил не заключать его под стражу. Так  Камарян избежал ареста, но не смог скрыться от мести. Прошлый вечер в ресторане в компании 22-летней девушки стал для него последним.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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