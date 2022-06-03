В Щербинке открылась первая в Новой Москве круглогодичная ярмарка

Она будет работать шесть дней в неделю

Первая в Новой Москве круглогодичная межрегиональная ярмарка сегодня открылась в центральной части Щербинки. Мясо, рыба, овощи, мёд, молоко, хлеб, сладости - это место точно станет любимым у тех, кто ценит натуральные, полезные и очень вкусные продукты. Даже павильоны общей площадью более 500 квадратных метров оформлены в модном сейчас эко-стиле.

Открыта ярмарка с 10 утра до 8 вечера 6 дней в неделю, с обязательным перерывом на санитарное обслуживание по понедельникам.

"В Москве уже достаточно давно работает формат межрегиональный ярмарок. И в Щербинке, на Железнодороной улице, появилась новая ярмарка, которая начала свою работу. Там работают сейчас предприниматели из Воронежа. Больше 10 мест, поэтому всех приглашаю прийти ее посетить", - сказал глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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