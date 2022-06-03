Московские археологи показали детские предметы XVI-XIX веков

Все находки передадут в столичные музеи

Медведь, куколка и глиняные свистульки: в столице представили отреставрированные игрушки, которые принадлежали маленьким москвичам в XIX и даже XVI веках.

Большую часть предметов обнаружили на территории бывшего императорского воспитательного дома. Это миниатюрный фарфоровый сервиз, костяные зубная щетка и ложка. А на помадной баночке, где хранилась косметика, специалистам даже удалось прочитать инициалы юной владелицы. Все находки передадут в столичные музеи.

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