Книги, йога, театр: чем заняться в эти выходные в Москве

Каждый найдет, чем заняться

В Москве открылся фестиваль "Красная площадь" - главное событие для истинных ценителей печатного слова. Прекрасный повод найти ту самую книгу, чтобы погрузиться в увлекательное чтение. Из мира литературы можно отправиться на прогулку в парк "Зарядье". Отточить актёрское мастерство. Принять участие в забеге вокруг "Лужников".

В "Зарядье" - аншлаг. Тысячи людей наслаждаются великолепными видами. Причудливых пейзажей с каждым днём становится больше. Впервые в Москве - ковыль-волосатик, шалфей поникающий и тимьян. Это подарки из донецких степей. Во флорариуме "Зарядья" на них не надышатся.

"Момордика называется. Семейство тыквенные. На вкус что-то среднее между тыквой и огурцом", - говорит ведущий агроном парка "Зарядье" Анна Корчагина.

Растения из Донецкой и Луганской народных республик здесь отлично прижились. Цветут и пахнут. На этом приятные сюрпризы только начинаются.

В парке "Зарядье" встречают лето новой красивой выставкой. С цветами, морем, пляжем и медузами. Работы лучших современных художников – исключительно для семейного просмотра. Иначе как потом объяснить домочадцам, насколько прекрасны гигантские зайцы Тёмы Сюлева, облака Юрия Купера и кинетические объекты Владимира Мартиросова.

"Он соединяет в своём творчестве какие-то природные, биоморфные мотивы. Это, например, хвост птицы (см. видео). Да, который открывается и закрывается", - показывает заместитель начальника отдела выставочных проектов парка "Зарядье" Ирина Осипова.

После таких открытий самое время сделать несколько шагов в сторону Спасской башни, чтобы попасть в царство книг. В самом сердце страны сегодня открылся книжный фестиваль "Красная площадь". Любимый, долгожданный, многообещающий. Более четырёхсот издательств, полтысячи ярких событий, свыше 100 тысяч книг - для всех, без исключения.

"Программа фестиваля, как обычно, несмотря ни на что, будет очень насыщенной, плотной. На всех площадках будет всё время что-то происходить", - обещает председатель оргкомитета фестиваля "Красная площадь" Владимир Толстой.

Книголюбы наверняка оценят и новую выставку в Музее архитектуры. У неё и название поэтическое – "МУАРстерские". В залах представлены лучшие работы участников всех курсов и студий при музее. В этом году отчётная выставка особенная.

"Мы впервые включаем в экспозицию не только студенческие работы, но и единичными вкраплениями показываем примеры работ из фондов музея", - говорит сотрудник отдела популяризации музея архитектуры им. Щусева, куратор выставки "МУАРстерские" Варвара Алешина.

В художественный спор на звание самого талантливого включились студенты летней школы СТД. Союз театральных деятелей России собирает молодых актеров уже в 15 раз. Проект яркий и настолько масштабный, что ничего подобного в мире пока не придумали. Уровень преподавателей самый высокий.

"Я уверен, что вы подружитесь. Я уверен, что вы влюбитесь друг в друга. Я уверен, что вы сделаете прекрасные спектакли", - говорит народный артист РСФСР, председатель СТД Александр Калягин.

В Звенигород приехали 95 артистов из 15 стран. Выпускные спектакли пройдут на лучших театральных площадках. Главное - не пропустить. А для этого стоит набрать скорость.

В воскресенье в Москве - самый весёлый старт сезона. Красочный забег - это креативные костюмы и улыбки. А как не улыбаться, если маршрут в 5 километров проходит вокруг комплекса "Лужники"? Здоровую конкуренцию бегунам готовы составить любители йоги. В Москве стартовал новый сезон проекта "Йога в парках". Любые направления бесплатно в 18 парках под руководством профессионалов.

"Для тех, кто любит йогу, любит танец, кто любит просто хорошую качественную музыку, приглашаю от всего сердца!" – говорит преподаватель йоги Анна Анкудинова.

В выходные будет тепло и душевно. Это не прогноз погоды - это лето! В Москве.

Ольга Стрельцова, Владимир Черных, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".

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