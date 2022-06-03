Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза": пострадали два человека

Погибших нет

В результате крупного пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы пострадали два человека. Среди них начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов. Всего из здания были спасены 13 человек. Все помещения проверены. Людей внутри нет. Пожар потушен. Ситуация на контроле у мэра Москвы Сергея Собянина.

Огонь локализован, но пожарные продолжают проливку здания бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза". Возгорание произошло в половине десятого утра. Очевидцы, которые проходили мимо, говорят, что огонь распространялся стремительно. Он охватил более тысячи квадратных метров. Пожару сразу присвоили 4 ранг сложности из пяти.

"Пришел, увидел дым с участка. Подошел, тут уже полыхало все здание, вход, главный вход загорелся. И огонь очень быстро распространяться начал. И всё, все набежали, приехали скорые, пожарные, всё начали тушить. Они молодцы просто, нашим пожарные самые лучшие пожарные в мире", - говорит очевидец пожара.

Пожар случился, когда офисы только начинали работать. Поэтому многих сотрудников еще не было в здании.

"Узнал я об этом, когда пытался подъехать на такси. Были перекрыты дороги. Из такси уже вышел, пришлось пешком пройтись, заглянул в рабочий чат, увидел, что там у нас все не очень хорошо", - рассказывает очевидец Владимир Черков.

"Нам позвонил коллега с улицы, сказал что пожар, сказал: выходите. Мы все вышли с 9 этажа. Спокойно спустились на парковку", - говорит Елена Рылова.

Огонь распространялся так быстро, что к моменту, когда приехали пожарные, уже полыхали первые четыре этажа.

"У нас офис на 9 этаже расположен, то есть в стороне от очага возгорания. Мы вышли по эвакуационным выходам сбоку. Когда мы прошли расстояние, смогли увидеть фасад здания, конечно, уже возгорание было очень сильным", - говорит Артем Спирин.

В тушении пожара участвовали свыше 340 человек и около сотни единиц техники, в том числе вертолеты. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков. К бизнес-центру приехал и начальник московского главка МЧС Сергей Желтов, через некоторое время появилась информация о его госпитализации.

"В соответствии с докладами с мест проведения разведки, пострадавших, погибших не обнаружено. В настоящие момент ведётся проливка очагов горения и дальнейшая проверка помещений, выпуск дыма", - сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

Ситуацию на Западе столицы под контроль взял Сергей Собянин. На место пожара выезжала и заммэра Москвы Анастасия Ракова. К бизнес-центру были направлены 15 бригад станции скорой помощи и центра экстренной медицинской помощи.

"Всего мы развернули медгруппировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета. За весь период было два обращения. Работа по поиску людей продолжаются. Медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы задействованы при оказании помощи людям с ожогами, готовы к приему больных, если такие будут", - сообщила Ракова.

В причинах пожара разбираются следователи.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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