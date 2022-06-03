Песков рассказал о приобретаемом в спецоперации опыте

Это происходит ежедневно

Каждый день ведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса добавляет новый опыт. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что получаемый опыт используется в ходе продолжения спецоперации.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент обсуждать тактику российских военных на заводе "Азот", Песков переадресовал вопросы тактики и стратегии в Министерство обороны России.

Вероятность "ускорения" спецоперации Песков также отказался комментировать, подчеркнув, что такие вопросы — прерогатива Минобороны, сообщает РИА Новости.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что территории Донецкой и Луганской народных республик практически полностью освобождены. По словам Картаполова, операция идет по плану, главная задача — сохранение жизни российских военных и "перемалывание" все еще оказывающих сопротивление украинских формирований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"