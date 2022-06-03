Песков назвал условие определения сроков референдумов в Донбасса

Речь идет о волеизъявлении по вхождению ДНР и ЛНР в состав России

Ситуация по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках относительно их вхождения в состав Российской Федерации будет проясняться по мере того, как будут складываться соответствующие условия. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "пока нет никакого понимания по временным рамкам" по проведению этих референдумов.

Конкретные сроки, на которые могло бы быть назначено народное волеизъявление в Донбассе, Песков не назвал, сообщает "Интерфакс".

Ранее Песков заявил, что проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в нынешних условиях вряд ли возможно — для начала нужно обеспечить безопасность в регионе.

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