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Песков назвал условие определения сроков референдумов в Донбасса

14:17
  • пятница
  • 03 июня 2022

Речь идет о волеизъявлении по вхождению ДНР и ЛНР в состав России

Ситуация по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках относительно их вхождения в состав Российской Федерации будет проясняться по мере того, как будут складываться соответствующие условия. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля подчеркнул, что "пока нет никакого понимания по временным рамкам" по проведению этих референдумов.

Конкретные сроки, на которые могло бы быть назначено народное волеизъявление в Донбассе, Песков не назвал, сообщает "Интерфакс".

Ранее Песков заявил, что проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в нынешних условиях вряд ли возможно — для начала нужно обеспечить безопасность в регионе.

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