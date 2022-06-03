Проезд в наземном транспорте в районе БЦ "Гранд Сетунь Плаза" сделали бесплатным

Утром в здании произошел сильный пожар

Проезд в наземном транспорте в районе бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" сделали бесплатным до восстановления движения.

Поручение дал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы. Помимо бесплатного проезда, власти увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах. Таксисты "Яндекса" в районе пожара работают по стандартному тарифу, цены не завышены.

На данный момент перекрыто движение по улице Горбунова и съезды на улицу Горбунова с МКАД, а также со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейская и Кубинка. На месте работают несколько экипажей дорожного патруля ЦОДД, они регулируют потоки транспорта и информируют о путях объезда.

Тем, кто пользуются подземным транспортом, рекомендуется не пользоваться станцией метро "Молодежная".

В Дептрансе следят за дорожной ситуацией и делают все возможное, чтобы в ближайшее время открыть движение.

Пожар в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова произошел утром 3 июня. Площадь возгорания составила 1,1 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен пятый ранг сложности. Два человека пострадали, 120 человек эвакуированы, 11 - спасены с помощью спецустройств.

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