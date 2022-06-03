Ракета с флагами республик Донбасса успешно стартовала к МКС

За пуском наблюдали школьники из ЛДНР

Сегодня с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель, посвящённая Донбассу. На её корпусе изображены флаги ДНР и ЛНР. За пуском наблюдали школьники из народных республик.

Ракета уже вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс". Стыковка с российским сегментом МКС намечена на 16 часов. На станцию доставят две с половиной тонны груза: кроме топлива, воды и продуктов еще и миниатюрную электрогитару и 3D-принтер. Космонавты проведут с ним ряд экспериментов.

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