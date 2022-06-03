Путин подчеркнул важность развития отношений с Африкой

Президент встретился с главой Африканского союза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июня, проводит встречу с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.

В ходе встречи российский лидер отметил, что наша страна находится на новом этапе, на котором придает большое значение развитию отношений с Африкой. Он напомнил, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживая ее в борьбе с колониализмом.

Стремление к развитию отношений с африканскими государствами приносит результаты, рассказал Путин. За первые месяцы 2022 года взаимный товарооборот вырос более чем на 34%.

Президент России также рассказал, что наша страна всегда с большим интересом относилась к африканской культуре, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнерами. По словам российского лидера, за прошедшие два десятилетия африканским государствам совместными усилиями удалось многого добиться. Африка сегодня пользуется растущим авторитетом на мировой арене, играет значительную роль в решении важных вопросов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"