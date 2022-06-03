ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко предложил новую схему вывоза зерна с Украины

15:03
  • пятница
  • 03 июня 2022

Вывозить зерно предлагается в балтийские порты через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 3 июня, провели телефонный разговор, во время которого обсудили тему вывоза украинского зерна.
Россия озвучила условие для пропуска украинского зерна

Лукашенко подчеркнул, что Минск готов к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию Белоруссии. Также белорусские власти выразили готовность оказать всяческую помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности.

При этом Лукашенко назвал главным моментом, что эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) должны быть открыты и для белорусских товаров. Минск готов создать условия для транзита украинского зерна, а в портах, которые будут осуществлять его перевалку, должна иметься возможность грузить и товары из Белоруссии.

По мнению белорусского лидера, "должны быть компромиссы: мы — вам, вы — нам", сообщает агентство "БелТА".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля помочь Украине с вывозом зерна из хранилищ, "чтобы освободить место для нового урожая". Поскольку предлагается использовать для этого морской путь, генсек ООН выступил с инициативой смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. По мнению спикера Госдумы, в результате жители Украины окажутся без запасов зерна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко на пшеничном поле
Александр Лукашенко на пшеничном поле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.