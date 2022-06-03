Лукашенко предложил новую схему вывоза зерна с Украины

Вывозить зерно предлагается в балтийские порты через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 3 июня, провели телефонный разговор, во время которого обсудили тему вывоза украинского зерна.

Лукашенко подчеркнул, что Минск готов к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию Белоруссии. Также белорусские власти выразили готовность оказать всяческую помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности.

При этом Лукашенко назвал главным моментом, что эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) должны быть открыты и для белорусских товаров. Минск готов создать условия для транзита украинского зерна, а в портах, которые будут осуществлять его перевалку, должна иметься возможность грузить и товары из Белоруссии.

По мнению белорусского лидера, "должны быть компромиссы: мы — вам, вы — нам", сообщает агентство "БелТА".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля помочь Украине с вывозом зерна из хранилищ, "чтобы освободить место для нового урожая". Поскольку предлагается использовать для этого морской путь, генсек ООН выступил с инициативой смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. По мнению спикера Госдумы, в результате жители Украины окажутся без запасов зерна.

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