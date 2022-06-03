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Татьяна Буцкая: Наша общая цель – создать все условия для счастливого детства

14:50
  • пятница
  • 03 июня 2022

ЕР создает новые форматы поддержки семей

"Единая Россия" выстраивает комплексную систему мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия.

Несмотря на введение санкций, в стране появляются новые форматы поддержки, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья" Татьяна Буцкая.

"Наша общая цель – создать все условия для счастливого детства. На государственном уровне уже сейчас делается многое для развития социальной сферы, народная программа партии "Единая Россия" и социально направленный бюджет – тому подтверждение", – сказала Буцкая.

Проект "Качество детства" запущен с целью оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной программы партии.

"Самое главное — понять, в чем причина успеха одного региона и какие методы оттуда взять", — отметила председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

С 1 июня за счёт индексации прожиточного минимума будут проиндексированы пособия —ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. При этом социальные выплаты с 1 мая защищены от списаний за долги.

Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии перезапущена программа возврата половины стоимости путёвок в детские лагеря. Она продлится до 31 августа 2022 года. Также партия выступила за запрет на перепрофилирование детских лагерей.

Кроме того, с начала специальной военной операции "Единая Россия" в рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, эвакуированных из Донбасса и находящихся в народных республиках и на освобождённых территориях.

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