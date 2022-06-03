ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия пообещала внимательно следить за перевооружением бундесвера

15:07
  • пятница
  • 03 июня 2022

Из истории известно, чем это заканчивается

Германия взяла курс на ускоренную ремилитаризацию страны. Россия следит за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ: из истории известно, чем это заканчивается, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Канцлер Германии объявил о создании самой большой в Европе армии
Германия пообещала Украине "очень тяжелое вооружение"

"Заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории", - сказала дипломат.

Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца: тот сообщил в недавнем интервью немецким СМИ, что у ФРГ скоро появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран НАТО. Представитель МИД России напомнила в связи с этим, что у Берлина есть международно-правовые обязательства о сдержанности в военной сфере, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие Германии
Военнослужащие Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.