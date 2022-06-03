Россия пообещала внимательно следить за перевооружением бундесвера

Из истории известно, чем это заканчивается

Германия взяла курс на ускоренную ремилитаризацию страны. Россия следит за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ: из истории известно, чем это заканчивается, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории", - сказала дипломат.

Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца: тот сообщил в недавнем интервью немецким СМИ, что у ФРГ скоро появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран НАТО. Представитель МИД России напомнила в связи с этим, что у Берлина есть международно-правовые обязательства о сдержанности в военной сфере, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"