Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Львов ждут трудности на работе, Козероги в начале недели могут столкнуться с творческим кризисом

Овны

Этот понедельник оправдывает звание тяжелого дня, хотя и не несет больших проблем. Но досадные ошибки, неправильно услышанные слова, конечно, могут расстроить!

Тельцы

Меркурий в последних градусах вашего знака на прощание может оставить неприятный осадок. А всему виной эмоции: сегодня реальность будет казаться вам мрачнее, чем она есть!

Близнецы

Интерпретация событий другими людьми может вызвать у вас растерянность и дезориентацию. Отойдите в сторонку от больших компаний и спокойно все проанализируйте!

Раки

Не бросайтесь переводить деньги, даже если вас просят об этом друзья или коллеги через соцсети. Проявляйте бдительность, так как сегодня могут активизироваться мошенники.

Львы

Вас ждут трудности на работе или в браке: какие-то детали или банальные эмоции будут сбивать вас с толку. Чтобы разрешить эту ситуацию, вам нужно полностью успокоиться!

Девы

Звезды предупреждают студентов и преподавателей о необычных ситуациях и риске ошибок. Также не стоит искать справедливости в судах и у юристов – день неподходящий!

Весы

Путаница с налогами, погашением кредитов и другими платежами заставит вас разбираться с бумагами. Если не хотите новых проблем, то не давайте сегодня денег в долг.

Скорпионы

Вам сегодня бесполезно пытаться договариваться с партнерами. Все может закончиться слезами и взаимными упреками, и отношения станут только хуже.

Стрельцы

Отодвиньте все свои цели на второй план и берегите здоровье, особенно ментальное. Старайтесь не принимать близко к сердцу чужую боль и не читать новости, вызывающие тревогу.

Козероги

Родителям сегодня важно присматривать за детьми и снизить планку своих требований к ним. Люди креативных профессий могут столкнуться с творческим кризисом.

Водолеи

У вас дома могут возникнуть проблемы с кондиционерами, вентиляцией, окнами или балконами. Выходя на работу, проследите, чтобы все было отключено и закрыто.

Рыбы

Вы единственные в зодиаке, кому сегодняшний день принесет по большей части хорошие новости. И все они будут связаны с людьми, обменом информацией и взаимопомощью.

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