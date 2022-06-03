"Киеву нужна послушная церковь": эксперты высказались о "независимости" УПЦ

Многие отказались подчиниться решению собора

После запрета канонической УПЦ в нескольких областях Незалежной после многочисленных нападений на священников и на храмы, истерики в СМИ с обвинениями в предательстве, под жесточайшем давлением власти Поместный собор Украинской православной Церкви Московского патриархата принял решение о "полной самостоятельности и независимости" от этого Патриархата. Вообще-то УПЦ была и так самостоятельна и независима, еще с 1990 года - тогда Патриарх Московский и Всея Руси дал ей высшую степень самоуправления. Но националистов на Украине в принципе не устраивает любая структура, никому - и им в том числе - не подчиняющаяся. Им нужна церковь, где на иконах будет вместо Богоматери с младенцем - прости Господи - тетка с "Джавелином". В любом случае, у мирян и священников УПЦ сейчас самые сложные дни в их жизни.

Всем им предстоит сделать выбор - с кем они, с церковью, основанном Богом, или группой многомудрых, но малодушных людей.

На этих кадрах, снятых в Волынской области, запечатлен момент захвата очередного храма, принадлежащего Украинской православной церкви. Как видно, с прихожанами никто не церемонится. Людей выталкивают на улицу. Чему способствует и полиция, приехавшая вроде бы их защищать.

Достается и священнослужителям, представляющим каноническую украинскую церковь. Кого-то обливают зеленкой прямо во время службы. Кого-то берут под арест, перед этим силой вышвыривая из храмов, где, по словам ретивых украинских хлопцев, теперь не место московским попам. Хотя московскими их называют только потому, что они сохраняют молитвенную связь с русской православной церковью. В остальном - УПЦ уже больше 30 лет совершенно независима.

Ситуация начала особенно обострятся после 2014 года. К моменту госпереворота на Украине существовали три церкви. Первая и крупнейшая - каноническая Украинская православная церковь, признаваемая всем православным миром. Две другие, самопровозглашенные и никем не признанные - УПЦ Киевского Патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Затем две последние организации экс-президенту Украины Петру Порошенко удалось объединить в одну - православную церковь Украины. Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей, возомнивший себя чуть ли не главой мирового православия, согласился содействовать и в нарушение канонического права признал украинских раскольников. После этого отъем собственности УПЦ Московского патриархата и гонения на ее иерархов пошли с новой силой. А на фоне нынешних событий и вовсе появилась реальная угроза запрета церкви.

"Я думаю, что УПЦ стала одним из таких главных препятствий для украинской власти, для политиков и той части украинской элиты, которой уже не нужен восток, не нужна русско-украинская культура. А УПЦ является вот этой единой культурой единой Украины. Еще той советской Украины. А теперь власти нужна церковь послушная, которая четко следует европейским ценностям и приказаниям Запада. А УПЦ такой не хочет быть", - заявил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

В отличии от ПЦУ, которая удобна украинской власти. Оттого на её рейдерские атаки просто закрывают глаза. И вот на фоне всей вакханалии руководство УПЦ решает провозгласить независимость, осудив и Патриарха, и Россию, наивно полагая что это хоть что-то сможет изменить.

"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской аравославной церкви", - говорится в постановлении собора УПЦ.

И в прессе, и на экспертном уровне к произошедшему отнеслись крайне настороженно. Начали говорить даже о новом расколе. Как бы то ни было, многие епархии на той же Украине отказались подчиниться решению собора.

"Для меня это так называемый собор, потому что он проведен в неканонический порядок. Не соблюдена процедура. Потому для меня он не является призывом. А его решения для меня являются никчемными. Я как служил, так и служу", - говорит Геннадий Шкиль, протоиерей УПЦ.

Среди тех, кто не принял решение собора, немало приходов на Западе Украины. В этом списке и Киево-Печерская лавра. Сам же Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на эту тему высказался крайне мягко и аккуратно, осадив тех, кто возжелал увидеть в данной ситуации некий элемент предательства.

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает УПЦ. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", - сказал патриарх Кирилл.

Митрополит Илларион в свою очередь заявил о том, что решение собора о провозглашении независимости Украинской православной церкви от РПЦ по сути своей ничего не меняет.

"Он подтвердил тот статус, который эта церковь имеет с 1990 года, когда она получила Томос о самоуправлении от святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Единство между Украинской православной церковью и РПЦ сохраняется. И мы будем и дальше продолжать укреплять это единство", - сообщил Илларион (Алфеев), митрополит Волоколамский.

О том, что оно между Русской православной церковью и УПЦ по-прежнему существует, говорит и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, подчеркивая, что никакого раскола нет. Как, впрочем, нет и надежды на то, что решения собора Украинской православной церкви смогут её обезопасить.

"Если же говорить непосредственно о результатах обретения УПЦ автокефалии, то они не сулят для нашей церкви ничего хорошего. Так как Константинопольский патриархат все равно не признает её, а гонений на каноническую церковь это не остановит", - заявил Лука (Коволенко), митрополит Запорожский и Мелитопольский.

"В течение трех месяцев уже в целом ряде городов запрещали деятельность Украинской православной церкви Московского Патриархата. В такой ситуации надо принимать мученичество. Иных вариантов нет. Потому что в любом случае ты пострадаешь. Но в одном случае ты лицо сохранишь, и совесть твоя не пострадает. В любом случае эта церковь будет восприниматься как московская. В любом случае её будут уничтожать", - уверен Роман Силантьев, профессор, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета.

Подобные мнения основаны на фактах. Об этом вполне прямо говорят и украинские власти. Вот, например, депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук, внесшая в Раду закон о запрете Украинской православной церкви, заверяет своих сторонников, что доведет это дело до конца.

"Московские попы все сопротивляются. На кафедральном соборе на прошлой неделе напустили туман, заявив о "независимости" от Москвы. Это все слова на самом деле. Украинская православная церковь Московского Патриархата продолжает повиноваться Кириллу. То есть сотрудничать с нашим врагом. У нас нет времени. Эту проблему нужно решать сейчас. И как можно скорее", - заявила Оксана Савчук, депутат Верховной рады Украины, партия "Свобода".

Вторит ей и глава СНБО Украины Алексей Данилов, рассуждая про уничтожение всего русского в стране, туда же он записывает и УПЦ, которая, по его мнению, должна исчезнуть как пережиток старой Украины.

"Дерусификация должна произойти по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства", - прокомментировал глава СНБО Украины Алексей Данилов.

То есть громкие слова, сказанные на соборе, ни к чему не привели. Да, и вряд ли могло, потому как Украинскую православную церковь, считают эксперты, давно приговорили.

"Это именно стремление Запада уничтожить ту церковь, которая является основанием единой Украины. И которая в целом является дружественной по отношению к русскоязычной культуре. И эта церковь мешает. Именно с этим связано стремление западных сил эту церковь устранить или ликвидировать совсем", - заявил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

Сегодня православные на Украине оказались почти в той же ситуации, в которой были их предки в конце XVI века. Враги веры шли на все, чтобы уничтожить истинную церковь. Часть иерархов в итоге пошли на унию с католиками. Но народ эту сделку тогда не принял и сохранил веру. Вот и сегодня все опять в руках простых украинцев.

Александр Панюшкин, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В Центре Событий".

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