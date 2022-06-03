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Студенты вузов ЛДНР смогут получать российские дипломы

15:30
  • пятница
  • 03 июня 2022

Между РФ, ЛНР и ДНР подписано межгосударственное соглашение

Российская образовательная система предоставляет студентам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дополнительные возможности. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал министр образования и науки России Валерий Фальков.
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По словам главы Минобрнауки, между Россией, ЛНР и ДНР подписано межгосударственное соглашение, одним из разделов которого является взаимная помощь в области образования. 23 российских университета в развитие этого соглашения установили добрые, партнерские отношения с коллегами из ЛНР и ДНР.

Фальков подчеркнул, что многие выпускники школ в республиках Донбасса смогут поступить в родные вузы, а после успешного освоения программы смогут одновременно получить диплом российского университета.

Министр также подчеркнул необходимость наладить эффективное взаимодействие преподавателей из Донбасса с российскими коллегами. Педагогам ЛДНР с учетом ситуации важно повышение квалификации и включение в образовательное пространство России, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что более 500 школьников и студентов Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в презентации "Большая перемена" проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

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