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Мишустин отметил необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности

15:56
  • пятница
  • 03 июня 2022

Это базовый компонент экономики

В России важно восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина выступил на пленарной сессии VII конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Он подчеркнул, что важно не только снизить зависимость от импорта, но и запустить собственные инновационные проекты по разработке, выпуску и испытанию продукции, на всех стадиях жизненного цикла которой будут применяться сквозные технологии.

Это касается робототехники, искусственного интеллекта, кибербезопасности, обработки больших данных, беспроводной связи, интернета вещей.

Для реализации этой задачи требуется построить четкую и современную систему управления промышленностью, сформировать соответствующие отраслевые стандарты и создать предприятиям такие условия, в которых они смогут сохранить темпы производства, сократить прямые и косвенные издержки, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Мишустин рассказал, что Россия, несмотря на развязанную против нее санкционную войну, сумела обеспечить стабильность экономики. Глава правительства отметил, что власти государства активно занимаются созданием новых производственных и логистических цепочек, а также формируют соответствующие условия для реализации перспективных проектов.

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