Превышения ПДК вредных веществ на месте пожара в бизнес-центре в Москве не выявлено

С огнём боролись несколько часов

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на месте пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Пожар в бизнес-центре начался утром 3 июня. Причиной стало короткое замыкание во время работ на фасаде здания. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

Спасатели оперативно эвакуировали из здания 120 человек. Пострадали четыре человека, погибших нет. Пожарные боролись с огнём несколько часов.

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