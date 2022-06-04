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Превышения ПДК вредных веществ на месте пожара в бизнес-центре в Москве не выявлено

11:50
  • суббота
  • 04 июня 2022

С огнём боролись несколько часов

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на месте пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Пожар в бизнес-центре начался утром 3 июня. Причиной стало короткое замыкание во время работ на фасаде здания. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

Спасатели оперативно эвакуировали из здания 120 человек. Пострадали четыре человека, погибших нет. Пожарные боролись с огнём несколько часов. 

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Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
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