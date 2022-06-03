В Евросоюзе отключили вещание "ТВ Центра"

Санкции также ввели против каналов "Россия-24" и "РТР-Планета"

Вещание телеканала "ТВ Центр" на территории Европы будет приостановлено. "ТВ Центр – Международный", а также "РТР-Планета" и "Россия-24" вошли в новый - уже шестой - пакет санкций ЕС в отношении нашей страны. Сегодня он вступил в силу. Кроме того, среди ограничительных мер - частичный запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России, отключение от международной системы SWIFT 3 банков, а ещё рестрикции против 60 физических и 18 юридических лиц.

Киев ждет поставок американских реактивных систем залпового огня, наивно полагая, что они действительно могут что-то изменить на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский, записывая очередное обращение, не скрывает радости по поводу вожделенных РСЗО, которые должны прибыть на Украину.

"Я благодарен президенту США Джо Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов за такую поддержку. Ожидаем. Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров", - сказал Зеленский.

Правда, слова благодарности оказались преждевременными. Потому как в Киеве рассчитывали, что получат четыре установки "Хаймарс". А на деле выходит, что только одну. Во всяком случае об этом заявляет отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

"Проблема в том, что мы, по-видимому, отправляем одну пусковую установку с шестью трубами для шести ракет. Вы знаете, когда вы смотрите на что-то настолько нелепое, трудно не прийти к выводу, что это дешевая фикция со стороны администрации, которая не хочет признавать, что эта война уже давно проиграна", - заявил Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке.

Кстати, тезис по поводу проигранной войны в американской прессе начинает встречаться все чаще. Вот и авторитетное издание The Hill, проанализировав все возможные сценарии, пришло к выводу, что победа России на Украине попросту неизбежна.

Заголовок: "Неприятная правда об Украине".

Цитата: "Это удовлетворит фундаментальное геополитическое желание Кремля: нейтрализовать Украину за пределами как геополитической сферы НАТО, так и геоэкономической орбиты ЕС. Это также вернет Крыму его законное место в составе России. И, наконец, это продемонстрирует, что вмешательство в естественную сферу влияния России неразумно. Таким образом, конечный результат, несомненно, станет победой Москвы".

Понимание этого приходит и к некоторым европейским лидерам. Речь в первую очередь идет о таких странах, как Франция и Германия, которые, по данным источников WSJ, не видят особого смысла в дальнейшей накачке Украины оружием. Тем более, что никакого практического толка от этого нет, о чем свидетельствует и обстановка на фронте.

Заголовок: "Между странами Запада углубляются разногласия насчёт отправки оружия на Украину".

Цитата: "По словам европейских представителей, разногласия на этот счёт начали активно проявляться в последние недели по мере того, как украинские власти теряли контроль над Донбассом. Подобные заявления начали звучать ещё громче на этой неделе во время саммита глав правительств стран Евросоюза, посвящённого проблеме Украины".

А там уже, как многие и предсказывали, западным оружием начали торговать. На ресурсах даркнета можно приобрести новенькие "Джавелины" и прочую амуницию, которая течет на Украину рекой. Причем потоки эти никто не контролирует. Ни Вашингтон, ни Брюссель, где по этому поводу уже бьют тревогу.

"Уже сейчас есть сомнения в том, что всё поставляемое на Украину оружие действительно поступает именно туда, куда должно. Версию, что вооружения в итоге попадают в руки преступников, высказала глава Европола Катрин Де Болль. Она подчеркнула, что этот конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы, и предостерегла от превращения Украины в рынок оружия, как это было с Балканами после войны в Югославии", - пишет портал Exxpress.at.

Конгрессмены, кстати, уже прямо говорят Байдену, что следующий пакет помощи они не одобрят, если не будет налажен контроль над тем, куда идет оружие и те миллиарды долларов, которые США выделяют Украине. Ставится ребром и вопрос по поводу инфляции, которую Белый дом сам же и спровоцировал, а теперь никак не может обуздать.

"За последние два года цены выросли больше чем на 70% на продовольствие, причем значительная часть этого роста - больше 50% - пришлась на период до февраля. Причина очень понятна. Первое: американцы, реагируя на пандемический кризис, перестарались, ошиблись в макроэкономической политике, напечатали за два года 6 триллионов долларов — это 40% их денежной массы. Понятно, что эти деньги растеклись по всему миру и привели к тому, что все цены активно пошли вверх", - заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Та же ситуация и в ЕС, который все-таки утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Правда, со скрипом и не без серьезных репутационных потерь, показавших, что единство Евросоюза уже трещит по швам. Но то ли еще будет, когда Европа решится запретить российский газ. Что касается нефти, то эмбарго на неё по настоянию Венгрии и ряда других стран будет вводиться постепенно. На это отводится от шести до восьми месяцев. А вот банки, попавшие в списки шестого санкционного пакета, отключат от SWIFT сразу. Та же участь ждет и российские СМИ, которым запретили вещание на территории ЕС. Среди них и наш телеканал.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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