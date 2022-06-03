Почему украинские беженцы возвращаются на Украину

Европа резко сокращает расходы на граждан Незалежной

60% бежавших за границу украинских беженцев уже вернулись домой. Причем сообщивший об этом советник министра внутренних дел страны Виктор Андрусив уверен, что число возвращенцев будет постепенно увеличиваться из-за неблагоприятных условий для украинцев за рубежом. И надо сказать, что неблагоприятные условия - целиком и полностью заслуга самих беженцев. Еще в самом начале исхода в русском сегменте интернета прозорливо замечали: зря украинцы надеются на сказочную жизнь. Учитывая национальные особенности характера свидомых, изгнание их из западного рая было делом времени. Хамское, нетерпимое к другим, наглое поведение украинцев, их постоянные требования всего и за бесплатно быстро привели к закономерному результату - за границей их начали бить. Иногда в прямом смысле слова. А уж роликов с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому забрать соотечественников и к собственным властям - с требованием привести понаехавших в чувство - просто на любой вкус и цвет и на всех языках Европы.

– А позади меня находится маленький порт Золотых песков, где стоят яхты и лодочки.

Одним словом не лагерь для беженцев, а рай на Земле! Теперь, правда, в купальнике не походишь. И эффектных фотографий не сделаешь. В Болгарии стартовал туристический сезон, и украинцев настойчиво попросили переселиться в другое - менее комфортное место. Даже транспорт предоставили - 8 автобусов.

— Куда нас заселить хотят… Колючая проволока, как на зоне…

А еще строительные вагончики, двухъярусные кровати, бутерброды вместо шведского стола, но главное - никакого моря в пешей доступности. "Просто нечеловеческие условия", - сетуют украинцы, отказываясь покидать номера в отелях. Из 200 человек на вокзал курортной Варны пришли лишь пятеро. Многие просто уехали на родину. Ведь их жизни и здоровью изначально ничего не угрожало.

"В большинстве случаев тех, кого я встречал здесь, это, просите, те люди, которые воспользовались моментом. Кто просто решил легализироваться бесплатно. Потому что виза на целый год. С разрешением работать. Пособие дают, пожалуйста. Бесплатное жильё дают, пожалуйста. Недавно мне в личку задали такой вопрос: "Николай, а я если поеду сейчас в Украину, смогу продолжать получать пособие?" - рассказал Николай Боруцкий.

В Швейцарии беженцы оформили пособия и благополучно вернулись домой. Власти, заметив транзакции на территории Украины, аукцион неслыханной щедрости приостановили.

— Реально, у меня в голове не могло уложиться. Как вообще люди не могли до такого додуматься. То есть они приехали из Украины. Попросили убежища, оформили на себя пособия и уехали.

Причём, как утверждает один из эстонских телеканалов, в гуманитарное турне.

— Некоторые украинские беженцы, воспользовавшись отсутствием обмена данными между разными государствами, после получения статуса временной защиты в Эстонии едут в другие страны, чтобы получить его и там. Причина – возможность иметь пособие от двух стран одновременно.

Уезжают, стоить отметить, громко и феерично! Высказывая свое недовольство принимающей стороне подчас самым изощрённым способом. Нагадили в номере отеля в ответ на болгарское гостеприимство. После того не самая богатая страна ЕС практически втрое снизила размер пособий - с 40 левов до 15. Братья-поляки и вовсе с 1 июля будут выплачивать средства только инвалидам, беременным и многодетным. Многие из приехавших в Европу – небедные люди, работать категорически отказываются.

— Можно снять самим номера, недорого. Но зачем мы тогда оформляли статус временной защиты? Просто обидно оформить и не воспользоваться. Мы тогда могли сами снять изначально. Возможно и не в этой стране.

"Это передают друг другу многие жители Европы. Особенно, когда есть элементы насилия. Все-таки в Европе живут люди, которые привыкли к достаточно жестким полицейским режимам. А здесь приезжают люди на дорогих машинах. Избивают граждан, если им делают замечание или ругаются в магазинах. Платить не хотят", - прокомментировал политолог Марат Баширов.

А потому на пражских магазинах все чаще появляются таблички: "Украинцам вход запрещен".

— Вы должны помнить, что вы находитесь здесь в гостях. Здесь другая страна, другой менталитет.

Педантичные немцы, например, считают каждый цент. Берлин отменил бесплатный проезд на общественном транспорте для беженцев. Теперь им необходимо покупать льготный билет. На такси передвигаться проблематично. В Австрии многие водители категорически отказываются перевозить граждан Незалежной после того, как гарные хлопцы побили их коллегу. И ведь случай не единичный.

"1-2 человека, может быть, у него настроение плохое. Может, он болен психически, а вот когда их становится 5-10-20-30... Это явно уже какое-то социальное явление", - говорит Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

А если быть точным, та самая "национальная идея"! Уж у кого, а у украинцев она сформирована, констатируют эксперты.

— Ничего не поделаешь, зато бесплатно... На халяву.

"Нам все и всё должны!" - уже не просит, а требует президент Зеленский, его министры и дипломаты. Но куда важнее - сами граждане.

"Украинцам все говорили, европейцы в том числе, что они защитники Европы от ужасной российской агрессии. Приехав в Европу, защитники хотели получить деньги за свою защиту. Получить материальную выгоду. Европейцы-то думали, что дикарство будет распространятся только на русских. А они - как просвещённые европейцы и спонсоры Украины - имеют право быть выше этого, и украинцы им благодарны, будут кланяться. А украинцы воспринимают всю помощь Европы как обязанность Европы по отношению к украинцам, а не как благотворительность: "Вы нас обязаны вооружать, кормить", - сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

А потому растиражированная газетная утка о том, что украинские беженцы, поджигая российский флаг от катушек Теслы, спалили дом в Германии, хоть и оказалась фейком и многих позабавила, но самое показательное – абсолютно никого не удивила. Великобритания несколько недель обсуждает другую историю. Правдивую, но не менее захватывающую. В каждом выпуске таблоида The Sun – новый эпизод истории под названием "Львов с первого взгляда". О том, как украинская дивчина София, не с самой безупречной репутацией, увела из семьи, в которой прожила чуть больше недели, мужа – 29-летнего охранника Тони. Из последнего – откровения брошенной супруги.

— Уже в первый вечер она спустилась вниз с красной помадой, с уложенными волосами и топом с глубоким вырезом. Тщательно подумайте о возможных последствиях того, что совершенно незнакомый человек будет жить в вашем доме с вашей женой или мужем. Тони ушел к женщине, которую знал всего десять дней. Пока она не приехала, мы были обычной счастливой семьей.

И ведь это читателям куда интереснее, чем те же события на Украине и судьба её граждан, севших на шею добропорядочным европейским налогоплательщикам. Наглость и хамство украинцев откровенно достали. Из-за свидомых страдают и соотечественники, давно перебравшиеся в Европу, отмечая нарастающее недовольство. Чувствуют его и беженцы, всё чаще отвечая ненавистью и агрессией.

"Когда они приезжают в Европу и начинают что-то требовать, они этих европейцев, которые им не дают, начинают причислять к сторонникам России. Вот откуда идёт такое совмещение этой ненависти", - сказал политолог Марат Баширов.

"Мы получаем медленно, пошагово нацистскую Германию, которая при поддержке Запада давила Восток Европы. А потом развернулась на этот Запад и пошла на него в атаку. Вот такой нацизм, который понимает только одно - есть укры, которые выкопали Чёрное море, а все остальные - нелюди. До сегодняшнего дня, до всех этих скандалов сохранялась возможность, что как-то проскочит, что ненависть к России настолько их захватит, что до остальной руки не дойдут. Вот сейчас, похоже уже дойдут", - заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

А значит проект "Антироссия" с легкостью может трансформироваться в проект "Антиевропа". Как Франкенштейн пойти против своего создателя. И, судя по заявлениям эксцентричного, но безусловно неглупого советника офиса президента Алексея Арестовича, у Украины для этого хватит слабоумия и отваги (см. видео репортажа).

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В Центре Событий".

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