От худи до автобусов: российский бизнес включился в гонку импортозамещения

Предприятия переходят на отечественные комплектующие

Импортозамещением, стимулированным западными антироссийскими санкциями, активно занялись не только власти, но и представители российского малого и среднего бизнеса. Все больше предприятий - как больших, так и средних и малых, выпускают продукцию, в которой все составляющие - отечественные. И это далеко не только оборонка и агропром.

Более 77% российских предпринимателей перестроили бизнес и готовы работать в новых санкционных реалиях. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав ситуацию во всех 85 регионах России. Разумеется, работы по импортозамещению предстоит еще много. Сложнее всего высокотехнологичным отраслям - например производителям тех же самолетов.

Зато предприятия, выпускающие товары массового потребления, наоборот, переживают второе рождение. Мощности, опыт – все есть. Единственное, что нужно – подстроиться под требования современных потребителей, как это уже сделали на одной из крупнейших текстильных фабрик России. Помимо нашей страны, "Шуйские ситцы" продают ткани в Казахстан, Белоруссию, Прибалтику.

Это одно из крупнейших предприятий, работающих по ГОСТу. В одном из цехов - уникальная для России линия гладкого крашения. Полотно проходит путь длиной в 350 метров и отправляется в швейный цех. Здесь, по слова сотрудников, за смену шьют 2200 простыней и 1100 пододеяльников.

Весной ряд зарубежных компаний заявил о приостановке работы магазинов. В результате "Шуйские ситцы" потеряли сразу несколько оптовых заказчиков домашнего текстиля. Однако всего за месяц фабрика разработала собственный дизайн постельного белья и вышла с предложением на интернет-площадки.

"Лет 10 назад… все старались купить что-то заграничное. Это было неприлично, что-то купить российское. Сейчас посмотрите, сколько на рынке российских брендов. Вот этих небольших брендов, которые подчеркивают свою какую-то индивидуальность. И это стало классно. Лейбл "сделано в России" - это стало здорово", - рассказала директор по маркетингу компании "Шуйские ситцы" Катерина Матросова.

Качество ивановских тканей оценили не только производители домашнего текстиля, но и молодые российские дизайнеры одежды. Коллекция Санджирмы пока небольшая - в основном худи, свитшоты, толстовки. Современный и модный дизайн дополняют колоритные калмыцкие орнаменты.

"В своих изделиях я использую ткани российского производства. В Екатеринбурге есть торговое представительство, а сами трикотажные полотна были произведены в Ивановской области", - говорит создатель бренда одежды "SANDJMA" Санджирма Циденова.

Бухгалтер по образованию, девушка очень скоро поняла, что не готова целыми днями просиживать в офисе, и переучилась на портного. А услышав про социальный контракт для самозанятых, уволилась и из ателье. Благодаря господдержке постепенно наладила свой маленький бизнес по пошиву одежды. Финансовую помощь – 250 тысяч рублей – потратила на покупку швейной машинки, тканей и фурнитуры.

"Все производственные этапы я произвожу самостоятельно у себя дома, от дизайна коллекции до готового изделия. Мои изделия - современного оверсайз или базового кроя. Мы можем нанести изображение, фотографию, аниме", - пояснила Циденова.

Первыми заказчиками, как это обычно бывает, стали друзья и родственники. Дальше – больше, пошли заказы через интернет. Сегодня Санджирма – участник множества фестивалей и конкурсов. Рассказывает начинающим предпринимателям о том, что осуществить мечту никогда не поздно - тем более, что государство также заинтересовано в развитии инвестклимата.

В "Орби" – это бывшая фабрика "Орбита" – о детских вещах знают, пожалуй, все. Более 20 лет предприятие выпускает одежду для маленьких и очень маленьких клиентов. На памяти сотрудников компании нынешний кризис – пятый по счету. Но каждый раз фабрика умела перекроить линейку ассортимента так, чтобы производство не простаивало. С началом пандемии в цехах стали отшивать защитные костюмы для врачей, с возвращением привычных школьных занятий разработали специальную "умную" форму – с датчиком осанки. В результате, когда другие производства сокращали объемы выпускаемой продукции, здесь решали совсем иные задачи – как привлечь больше персонала.

Сегодня продукция Орби представлена почти во всех регионах страны - открыто около 100 магазинов. После ухода с российского рынка зарубежных брендов спрос на товары отечественного производства вырос вдвое. Если раньше в чеке были одна-две позиции, то теперь стабильно 3-4.

Не отстает от легкой промышленности и отечественный автопром. С закрытием границ Владимирскому автобусному заводу пришлось распрощаться с рядом поставщиков. Впрочем, на их место очень быстро пришли новые, в том числе из России. Сегодня большая часть деталей для автобусов и даже станки - отечественные.

Только в этом году группа компаний Волгабас выпустила более 240 современных автобусов, а до конца года планирует нарастить объемы производства как минимум втрое. И здесь важную роль играет городская транспортная реформа регионов. Для полного обновления автобусного парка страны ежегодно требуется до 12 000 новых машин, пока же с линий в общей сложности сходит почти вдвое меньше. Но будет спрос – будет и предложение, уверяют предприниматели.

Прочный, жесткий, а значит безопасный каркас ничуть не менее важен, чем двигатель или коробка передач. Металлоконструкции и стекла, кондиционеры и отопительные системы, электроника - все отечественного производства. К российским инженерным решениям уже вовсю присматриваются и за рубежом. Например, автобусы с таким кузовом, произведенным в России, сегодня разъезжают по улицам Парижа.

И не просто автобусы - а электробусы. На этом рынке, по словам специалистов, возможности отечественной промышленности по импортозамещению еще больше. Переговоры о поставках похожих машинокомплектов сегодня ведутся со странами Латинской Америки и ближнего зарубежья.

Владимирское машиностроение, ивановский текстиль, небольшие частные мастерские и огромные крупные предприятия по пошиву одежды – лишь несколько примеров удачного импортозамещения. На деле перестройка промышленности идет во всех отраслях. Например, недавно об успехах отчитался Чувашский завод по изготовлению холодильного оборудования, который продолжает наращивать мощности.

Беспилотники петербургской компании "Геоскан" пришли на замену импортным. На предприятии уже освоили выпуск дронов, которые работают на земле и в воздухе, а теперь приступили к производству микроспутников. Активно обновляет оборудование Курский фармацевтический завод, здесь осваивают производство лекарств, которые прежде закупались за рубежом. В ближайшее время на полках аптек появятся как минимум 12 новых препаратов отечественного производства.

Приятная новость и для представительниц прекрасного пола: в столице налаживают выпуск инновационной косметики, в том числе инъекционных препаратов. А значит, поход к косметологу в скором времени перестанет быть угрозой для семейного бюджета.

Важно не только наладить производство, но и создать совершенно новые логистические цепочки внутри страны. Найти друг друга предпринимателям помогает единый портал импортозамещения. И даже если зарубежные производители когда-то вернутся в Россию, то едва ли серьезно потеснят отечественные товары, уверены эксперты. Ведь главное - провести импортозамещение не только на предприятиях, но и в умах, навсегда избавившись от стереотипа о том, что в России хорошо сделать не могут. Могут и уже делают.

Анна Пешехонова. "В центре событий".

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