Националистам не нравится тесное общение Киева с Варшавой

Сомнительные договоренности украинского руководства с Польшей негативно воспринимаются националистическими силами на Украине. Зреет серьезное противостояние между президентом страны Владимиром Зеленским и военными, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Польша - вы видите - и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт", - заявил Лукашенко журналистам.

Президент Белоруссии подчеркнул: военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Они видят, что неспособны воевать дальше – тем более, что Россия поменяла тактику действий во время спецоперации. По словам Лукашенко, с украинской стороны скоро некому будет воевать, территориальная оборона не может заменить вооруженные силы.

По данным белорусского лидера, возмущение в военной среде вызвало и решение Зеленского предоставить полякам особый статус на Украине. Но националисты хотят иметь "самостийную, вольную Украину" – и снесут головы всем, кто хочет расчленить страну, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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