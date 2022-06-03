Сергей Собянин посетил Луганск

Мэр подписал соглашение о сотрудничестве Москвы и Луганска

Сергей Собянин в пятницу посетил Луганск. Мэр Москвы осмотрел ряд городских объектов, в восстановлении которых принимают участие столичные специалисты.

В ходе визита Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым. Власти двух городов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, Москва и Луганск стали городами-побратимами.

Как рассказал мэр, Москва окажет властям Луганска социально-экономическую и гуманитарную помощь, поможет в восстановлении социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры.

"Мы наметили совместные планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной, мирной жизни. Работы большие, масштабные. Я уверен, у нас все получится совместно с властями ЛНР и Луганска, и, конечно, при поддержке жителей", - сказал Сергей Собянин.

Сейчас в Луганске работают 1500 специалистов из Москвы и 500 единиц техники. Они заняты в восстановлении домов, школ, водоводов и теплотрасс.

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