Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%

Правительство определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций и компаний

Импортозамещение, кибербезопасность, развитие отечественных цифровых технологий, их практическое применение как в бизнесе, так и на государственном уровне - такие темы сегодня в центре внимания конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.

Своим опытом в этой сфере делятся российские компании - лидеры рынка. С некоторыми разработками познакомили премьера Михаила Мишустина. Как сообщил глава кабмина, правительство запустит механизм стимулирования спроса на новые программные решения в промышленности, а также покроет часть расходов и предусмотрит льготы для внедрения таких проектов. Спрос большой - это компании в ключевых отраслях - химической, пищевой, фармацевтике, электроэнергетике, нефтедобыче и переработке.

"Правительство определило именно российские цифровые решения как приоритетные для производственных государственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие закупки в ближайшие два-три года должна вырасти до 70% от всех расходов, направляемых на цифровизацию. Установлены и сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. К 2025 году все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские. Нужно к этому стремиться. Такую задачу поставил президент для обеспечения безопасности и технологического суверенитета", - заявил Мишустин.

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