Три человека погибли в аварии поезда в Германии

Число пострадавших уточняется

В аварии поезда, который частично сошел с рельсов в районе немецкого города Гармиш-Партенкирхен в Баварии, погибли три человека. Число пострадавших власти пока назвать затрудняются, сообщила региональная полиция.

По данным местных СМИ, ЧП произошло около 13:20. Опрокинулись несколько вагонов поезда. На месте происшествия работают спасатели, отрезок железной дороги между Мюнхеном и Гармишем-Партенкирхеном перекрыт.

Причина аварии пока неизвестна. В спасательной операции задействованы вертолеты из соседней Австрии. Полиция сообщила о "неопределенном числе пострадавших", передает Tagesschau. Позже власти уточнили, что около 60 пассажиров ранены, 16 из них - в тяжелом состоянии.

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