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После пожара в московском бизнес-центре госпитализировали 2 человек

16:06
  • пятница
  • 03 июня 2022

Из здания спасли 13 человек

В управлении МЧС по Москве сообщили, что после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" двух пострадавших отправили в больницы. Из здания эвакуировали 120 человек, спасли 13, передает АГН "Москва".

Ранее в МЧС сообщили, что при ликвидации пожара пострадал начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов.

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова произошел утром 3 июня. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. К тушению были привлечены три вертолета, а также пожарный поезд.

Подробности и видео с места ЧП смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
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