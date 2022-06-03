После пожара в московском бизнес-центре госпитализировали 2 человек

Из здания спасли 13 человек

В управлении МЧС по Москве сообщили, что после пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" двух пострадавших отправили в больницы. Из здания эвакуировали 120 человек, спасли 13, передает АГН "Москва".

Ранее в МЧС сообщили, что при ликвидации пожара пострадал начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов.

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова произошел утром 3 июня. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. К тушению были привлечены три вертолета, а также пожарный поезд.

Подробности и видео с места ЧП смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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