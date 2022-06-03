"Приведем город в порядок": Собянин рассказал, как Москва поможет Луганску

Специалисты из столицы восстановят жилье и школы

Москва и Луганск стали городами-побратимами. Такое соглашение было подписано сегодня по итогам переговоров мэра столицы Сергея Собянина и главы луганской администрации Манолиса Пилавова. Правительство Москвы окажет властям Луганска помощь для скорейшего преодоления последствий боевых действий и возвращения к мирной жизни. Сергей Собянин в ходе рабочей поездки осмотрел ряд объектов, в восстановлении которых уже участвуют московские специалисты.

Благодаря помощи Москвы в Луганске совсем скоро будет на одну школу больше. Столичные специалисты уже занимаются восстановлением здания. Что было здесь ещё месяц назад, можно понять по соседним постройкам.

В советские времена на территории располагалось высшее военное авиационное училище. Но Украина закрыла его ещё в 90-х. А в 2014 году от ВСУ полетели снаряды. Все разрушения - следы обстрелов украинской армии.

На фасаде школы следы прямых попаданий уже заложены белыми кирпичами. Внутри ведутся ремонтные работы. Все ближайшие районы очень ждут открытия этой школы. Много людей пришли сюда сегодня специально, чтобы встретиться с мэром Москвы. Сергей Собянин приехал в Луганск, чтобы лично увидеть объекты, которые здесь строит Москва.

"Сегодня подписали с главой города соглашение, теперь Москва и Луганск – города-побратимы. Будем помогать восстанавливать школы, жилье, коммуналку. Приведем город в порядок, чтобы было мирно и красиво. И комфортно жить", - рассказал Собянин во время общения с жителями Луганска.

Мэра российской столицы в Луганске встречали с радостью и, конечно, с надеждой. Скоро многое здесь изменится в лучшую сторону. "Мы вас не бросим. Будем вместе работать. Все восстановим, лучше, чем прежде будет", - заверил мэр Москвы.

По поручению президента России Москва окажет масштабное содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры Донецка и Луганска. В столице ЛНР Сергей Собянин встретился с главой республики. Подписано соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве.

"Должен сказать, что это не только планы, но реальная работа - здесь находится около 1,5 тысячи работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы, около 500 единиц техники", - сказал мэр Москвы.

"Помощь очень значимая. Помощь очень нужная для нас. И без этой помощи нам бы было очень тяжело. Если не сказать невозможно", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

На луганском водоканале организована одна из производственных баз, где расквартированы в том числе аварийные бригады "Мосводоканала". Они начинают восстанавливать коммунальную инфраструктуру.

— Материалы есть? Финансово, техникой обеспечены? — Да. И материалы завезены уже. И техника. Все у нас есть. — Спасибо огромное, что согласились приехать сюда. Важная задача - помочь восстановить Луганску нормальную жизнь.

Специалисты из Москвы, которые приезжают в Луганск, работают на различных объектах. Одна из важных гуманитарных задач - подготовить Луганск к отопительному сезону.

"Мы отработали сейчас достаточно плотную программу восстановления города. На период от года до трех. Который будет включать уже работы по комплексному благоустройству, по созданию скверов и парков, комфортной городской среды, ремонт фасадов домов и капитального ремонта жилого фонда", - заявил руководитель Департамента капремонта Москвы Алексей Елисеев.

Уже определены 825 объектов, за которые возьмутся московские специалисты.

Петр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Луганск.

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