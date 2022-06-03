Получившие ранения в ходе спецоперации военные прошли переподготовку

Их отправят на новое место службы

Первая группа участников российской спецоперации с ограничениями после ранений завершила переподготовку для направления в новые места службы. Сегодня в Москве в реабилитационно-образовательном центре филиала госпиталя имени Вишневского замглавы оборонного ведомства Николай Панков вручил подчинённым сертификаты об окончании курса дополнительного профессионального образования, а также воинские звания и государственные награды.

На новых местах службы уже всё готово для комфортного размещения прибывающих. Кроме этого, участники спецоперации сегодня получили документы на предоставление им жилья - это ещё одна из мер утверждённой министром обороны масштабной программы социальной поддержки военных, которые получили ранения, выполняя боевые задачи.

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