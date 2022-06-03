ЕС включил в черный список основателя "Яндекса" и главу Роскомнадзора

Под санкции попали "Камаз" и "Военторг"

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож и глава Роскомнадзора Андрей Липов включены в черный список в рамках шестого пакета принятых ЕС антироссийских санкций. В тот же перечень попала супруга владельца "Северстали" Алексея Мордашова – Марина Мордашова.

В опубликованном в "Официальном журнале ЕС" списке - 65 граждан России и Украины. В их числе военные, журналисты, предприниматели и госчиновники, члены их семей, а также общественные деятели освобожденных территорий Украины. Санкции вводятся и в отношении 18 юридических лиц.

Среди журналистов, в отношении которых введены рестрикции ЕС - колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев, сообщает агентство. Санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Брюсселе по зрелом размышлении решили не вводить. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, это "издержки политики" и необходимость компромисса.

В числе попавших под европейские рестрикции юрлиц - "Оборонэнерго", "Воентелеком" и "Военторг". В списке также "Камаз", "Татнефть-Нефтехим" и "Ремдизель".

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