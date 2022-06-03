"Жалко девчонку": Лукашенко готов передать России Софию Сапегу

Ее приговорили к шести годам лишения свободы

Россиянку Софию Сапегу, приговоренную белорусским судом к шести годам лишения свободы, могут передать в Россию. Такой возможности не исключил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - сказал Лукашенко журналистам.

Белорусский лидер напомнил, что соответствующая практика между двумя государствами отработана. Осужденный в Белоруссии российский гражданин может отбывать срок в России. В то же время, Лукашенко не против, чтобы дальнейшую судьбу Сапеги решали российские власти.

Гражданку России Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Гродненский областной суд 6 мая приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в возбуждении социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации, напоминает агентство БелТА.

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