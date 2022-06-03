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Корабль "Прогресс МС-20" успешно пристыковался к МКС

17:34
  • пятница
  • 03 июня 2022

Грузовик доставил на станцию топливо, воду и продукты

Космический корабль "Прогресс МС-20", запущенный сегодня с космодрома Байконур, успешно пристыковался к МКС и доставил на станцию две с половиной тонны грузов - топливо, воду и продукты.

Как сообщили в Роскосмосе, старт прошел в штатном режиме. И всего через несколько минут корабль был выведен на целевую орбиту. Этот запуск посвящен ДНР и ЛНР - на головной обтекатель поместили их флаги, на вторую ступень ракеты-носителя нанесли надпись: "Донбасс". Школьников из этих республик пригласили на Байконур понаблюдать за стартом.

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Грузовой корабль "Прогресс МС-20"
Грузовой корабль "Прогресс МС-20"
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