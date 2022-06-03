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Песков высказался о санкциях ЕС против его жены и детей

17:36
  • пятница
  • 03 июня 2022

Оспаривать их представитель Кремля не намерен

Европа следует за санкционным трендом Вашингтона. Оспаривать введенные Брюсселем рестрикции бесполезно, так как справедливый суд там отсутствует, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента прокомментировал внесение в черный список ЕС его супруги Татьяны Навки и старших детей Елизаветы и Николая.

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"Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Шестой пакет санкций против России опубликован 3 июня в официальном журнале Европейского союза. В черный список внесли еще 65 имен, в том числе Татьяну Навку, а также сына и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Также ограничения введены в отношении 18 российских юридических лиц.

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