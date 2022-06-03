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Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском

18:19
  • пятница
  • 03 июня 2022

Московские специалисты приведут город в порядок

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил Луганск. Он осмотрел городские объекты, в восстановлении которых принимают участие столичные специалисты.

В ходе визита Сергей Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым. Власти двух городов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

"Сегодня подписали с главой города соглашение, теперь Москва и Луганск – города-побратимы. Будем помогать восстанавливать школы, жилье, коммуналку. Приведем город в порядок, чтобы было мирно и красиво. И комфортно жить", - рассказал Собянин.

Сейчас 1500 специалистов городского хозяйства Москвы и 500 единиц техники уже работают в Луганске.

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