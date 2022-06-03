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Россия запретила въезд 40 гражданам Канады

18:19
  • пятница
  • 03 июня 2022

В их числе – высшие военные чины

Высшие военные чиновники и руководители организаций Канады, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, попали в стоп-лист МИД России. Для 41 канадского гражданина закрыт въезд в страну, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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"На постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в сообщении МИД.

В заявлении подчеркивается, что такой шаг предпринят в ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая. Канада ввела ограничения в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов.

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