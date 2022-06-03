Соглашение подписал Сергей Собянин

Москва и Луганск стали городами-побратимами. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об этом по итогам рабочей поездки в ЛНР.

После встреч с руководством ЛНР и Луганска Собянин сообщил, что Москва окажет гуманитарную помощь по восстановлению социальной и инженерной инфраструктуры города. Планы по восстановлению Луганска и возвращения города к нормальной мирной жизни уже намечены.

"Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные", - заявил Сергей Собянин журналистам.

Мэр Москвы уверен, что все получится при поддержке правительства ЛНР и местных жителей. Администрации Москвы и Луганска готовы к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии. Не останутся без внимания и вопросы социальной защиты населения, здравоохранения, образования, будут охвачены спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

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