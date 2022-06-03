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Два человека погибли в результате взрыва на пляже в Мариуполе

19:13
  • пятница
  • 03 июня 2022

Один из погибших - ребенок

Два человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве на пляже в Мариуполе. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

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"В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большая Морская, погибли два человека, один из них ребенок", - приводит сообщение штаба "Интерфакс".

Ранее сообщалось о мощном взрыве в море рядом с мариупольским комбинатом "Азовсталь". Взрыв прогремел в нескольких километрах от берега. По словам очевидцев, столб воды поднялся на высоту около 30 метров. Предположительно, сдетонировала мина от столкновения с крупной рыбой.

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