ВСУ обстреляли Донецк из "Града"

В последние дни украинская армия ведет интенсивный обстрел города

Украинские военные обстреляли из РСЗО "Град" Ленинский район Донецка, совхоз Широкий и пруды Кирша. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, стреляли в 18:19 (время совпадает с мск) и 18:26 из населенного пункта Новомихайловка.

В последние дни украинская армия ведет интенсивный обстрел Донецка. 30 мая было зафиксировано самое крупное с 2014 года обострение. Украинские войска использовали 155-миллиметровую артиллерию, а также выпустили по жилым кварталам четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Смерч", погибли люди.

Ранее в ДНР сообщили о гибели двух человек из-за взрыва на пляже в Мариуполе. "В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по улице Большой Морской, погибли два человека, один из них ребенок", - сообщил Штаб территориальной обороны.

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