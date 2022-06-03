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Данные 20 миллионов россиян попали в распоряжение "кол-центров" на Украине

20:21
  • пятница
  • 03 июня 2022

Курировали мошенников украинские спецслужбы

Сеть мошеннических кол-центров, раскрытая в Бердянске Запорожской области, располагала данными 20 миллионов россиян. Курировали мошенников украинские спецслужбы, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"В Бердянске раскрыта сеть кол-центров мошенников, которая располагала данными 20 млн россиян и действовала по согласованию с властями Украины, поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии", - написал Рогов. По его данным, курировали мошенников сотрудники СБУ и представители режима Зеленского.

Позже эту информацию подтвердил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он сообщил, что банку удалось расшифровать около 10% оперативно значимой информации, это даст возможность привлечь к ответу конкретных граждан Украины. По оценкам Сбербанка, таких же крупных кол-центров на Украине не менее 100. Кол- центр в Бердянске ежемесячно вымогал у российских граждан в среднем 120-130 млн рублей, передает ТАСС.

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