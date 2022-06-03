Путин перечислил варианты вывоза украинского зерна

Это может сделать и сама Украина, напомнил президент

Президент России Владимир Путин назвал блефом заявления о том, что Россия не дает вывозить зерно из украинских портов.

По его словам, Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов в Азовском море - через них можно вывозить украинское зерно. Это также можно сделать через порты, подконтрольные Украине, в том числе Одессу. Среди других вариантов: Дунай и Румыния, Венгрия или Польша. Самый дешевый способ - через Белоруссию, но тогда нужно снять санкции против Минска, указал российский лидер.

Комментируя мировой продовольственный кризис, Путин напомнил, что проблемы начались во время пандемии.

"Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы", - сказал глава государства в интервью "России-24".

Путин также заявил, что Россия в 2022 году готова поднять экспорт зерна до 50 миллионов тонн (в текущем – 37).

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