Путин: кризис в США никак не связан с действиями России на Украине

Ошибку допустили американские финансовые власти

Проблемы в экономике США никак не связаны с действиями России на Украине. Ошибку допустили американские финансовые власти, напечатав большое количество долларов, заявил президент России Владимир Путин.

"Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар - мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, "рассосется" по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно… Оказалось, что это не так", - сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия-1".

По данным Путина, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона долларов. Глава государства отметил, что в Штатах тоже есть порядочные люди, умеющие признавать свои ошибки. В частности, промах экономических властей признала министр финансов США Джанет Йеллен.

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