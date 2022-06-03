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Путин: кризис в США никак не связан с действиями России на Украине

20:50
  • пятница
  • 03 июня 2022

Ошибку допустили американские финансовые власти

Проблемы в экономике США никак не связаны с действиями России на Украине. Ошибку допустили американские финансовые власти, напечатав большое количество долларов, заявил президент России Владимир Путин.

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"Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар - мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, "рассосется" по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно… Оказалось, что это не так", - сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия-1".

По данным Путина, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона долларов. Глава государства отметил, что в Штатах тоже есть порядочные люди, умеющие признавать свои ошибки. В частности, промах экономических властей признала министр финансов США Джанет Йеллен.  

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