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Путин назвал причины роста цен на газ

21:20
  • пятница
  • 03 июня 2022

Одна из них – недальновидная политика Европы

Недальновидная политика Европы в сфере энергетики стала одной из причин роста цен на газ – и, как результат, продовольственного кризиса. Москва к этому непричастна, заявил президент России Владимир Путин.

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"Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую", - сказал президент в интервью телеканалу "Россия-1".

Путин подчеркнул, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера - а еще с февраля 2020 года, в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Росту цен на продовольствие способствовали, в частности, неконтролируемые денежные вливания в экономику в США.

Основную роль сыграла недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики. Сосредоточившись на "зеленой повестке", в Европе начали принижать значение традиционных видов энергии, прежде всего углеводородов. Это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, как результат – повышение цен. Вдобавок европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа, начали их прикрывать. Соответственно, цены на энергоносители поползли вверх, в результате увеличились цены на удобрения, часть из них производится за счет газа, приводит пояснения Путина сайт Кремля.

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