Путин назвал причины роста цен на газ

Одна из них – недальновидная политика Европы

Недальновидная политика Европы в сфере энергетики стала одной из причин роста цен на газ – и, как результат, продовольственного кризиса. Москва к этому непричастна, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую", - сказал президент в интервью телеканалу "Россия-1".

Путин подчеркнул, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера - а еще с февраля 2020 года, в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Росту цен на продовольствие способствовали, в частности, неконтролируемые денежные вливания в экономику в США.

Основную роль сыграла недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики. Сосредоточившись на "зеленой повестке", в Европе начали принижать значение традиционных видов энергии, прежде всего углеводородов. Это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, как результат – повышение цен. Вдобавок европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа, начали их прикрывать. Соответственно, цены на энергоносители поползли вверх, в результате увеличились цены на удобрения, часть из них производится за счет газа, приводит пояснения Путина сайт Кремля.

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