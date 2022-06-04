За сутки в России госпитализировано 1493 больных коронавирусом

С 14 июня в России снимаются ограничения на въезд иностранцев

За сутки в России госпитализировано 1 493 больных коронавирусом, всего зафиксирован 4 101 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 348 065 человек с COVID-19, умерло 379 445 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 165 человек, зарегистрировано 272 новых больных, всего в столице 2 771 824 инфицированных, скончались 43 786 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

С 14 июня Россия снимет все ограничения на въезд иностранцев, прибывающих авиатранспортом. Также наша страна снимает ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих на поездах. Ограничения были введены в самом начале пандемии коронавируса.

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