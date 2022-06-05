В России госпитализированы с коронавирусом ещё 837 человек

Снижается коллективный иммунитет

За сутки в России госпитализировано 837 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 786 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 351 851 человек с COVID-19, умерло 379 520 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 113 человек, зарегистрировано 185 новых больных, всего в столице 2 772 009 инфицированных, скончались 43 799 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье снизился до 26,7%. На прошлой неделе этот показатель был выше почти на 3%. Сообщается, что жители региона прошли более 5,2 миллиона полных курсов вакцинации, первым компонентом вакцины привиты более 5,4 миллиона человек.

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