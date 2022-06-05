ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России госпитализированы с коронавирусом ещё 837 человек

11:17
  • воскресенье
  • 05 июня 2022

Снижается коллективный иммунитет

За сутки в России госпитализировано 837 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 786 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 351 851  человек с COVID-19, умерло 379 520 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Мало заразен": вирусолог рассказал о вирусе оспы обезьян

В Москве госпитализировано 113 человек, зарегистрировано 185 новых больных, всего в столице 2 772 009 инфицированных, скончались 43 799 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье снизился до 26,7%. На прошлой неделе этот показатель был выше почти на 3%. Сообщается, что жители региона прошли более 5,2 миллиона полных курсов вакцинации, первым компонентом вакцины привиты более 5,4 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Госпиталь для больных COVID-19
Госпиталь для больных COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.