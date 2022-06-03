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ВСУ оборудовали огневые точки в интернате для сирот в Николаевке

21:48
  • пятница
  • 03 июня 2022

Размещены артиллерия и установки залпового огня

Украинские националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита. В городе Николаевка в ДНР ВСУ и территориальная оборона разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня в интернате для сирот, сообщил генерал- полковник Михаил Мизинцев.

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"В зданиях школы №3 и школы- интерната для детей-сирот №7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО", - сказал Мизинцев.

Также ВСУ оборудовали огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО в здании школы села Марчихина Буда Сумской области. А в донецком Краматорске в здании лицея №65 неонацисты создали опорный пункт, на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия, передает ТАСС.

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