Пятьдесят человек пострадали в столкновении поездов в Словакии

Локомотив врезался в стоявший состав

Авария на железной дороге в районе города Жилина на северо-западе Словакии. Локомотив на большой скорости врезался в стоявший пассажирский поезд. Управление полиции республики сообщило о пятидесяти пострадавших в результате инцидента.

"По предварительным данным, ранены до 50 человек. На место аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал", - приводит сообщение полиции телеканал TA3.

Железнодорожное сообщение в районе временно прекращено, пассажиров перевозят на автобусах. Полиция выясняет причины аварии. Сообщается, что локомотив должен был оказать остановившемуся поезду техническую помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"