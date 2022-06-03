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Пятьдесят человек пострадали в столкновении поездов в Словакии

22:18
  • пятница
  • 03 июня 2022

Локомотив врезался в стоявший состав

Авария на железной дороге в районе города Жилина на северо-западе Словакии. Локомотив на большой скорости врезался в стоявший пассажирский поезд. Управление полиции республики сообщило о пятидесяти пострадавших в результате инцидента.

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"По предварительным данным, ранены до 50 человек. На место аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал", - приводит сообщение полиции телеканал TA3.

Железнодорожное сообщение в районе временно прекращено, пассажиров перевозят на автобусах. Полиция выясняет причины аварии. Сообщается, что локомотив должен был оказать остановившемуся поезду техническую помощь.

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