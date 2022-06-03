"Аэрофлот" приостановил полеты на Шри-Ланку

Причина – арест властями страны самолета авиакомпании

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на Шри-Ланку временно приостановлены. Решение принято после ареста властями этой страны российского самолета в Коломбо.

"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри- Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта", - сообщил перевозчик.

Ранее сообщалось, что самолет А330 был арестован по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Пассажиры рейса направлены в гостиницу. За ними, а также за пассажирами, купившими билеты на 4 и 5 июня, в Коломбо будут направлены другие самолеты. Все ближайшие рейсы "Аэрофлота" на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы, передает ТАСС.

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