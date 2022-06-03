ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аэрофлот" приостановил полеты на Шри-Ланку

22:38
  • пятница
  • 03 июня 2022

Причина – арест властями страны самолета авиакомпании

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" на Шри-Ланку временно приостановлены. Решение принято после ареста властями этой страны российского самолета в Коломбо.

"Аэрофлот" объявил о распродаже билетов за полцены
"Аэрофлот" снизил на четверть стоимость билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри- Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта", - сообщил перевозчик.

Ранее сообщалось, что самолет А330 был арестован по требованию ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Пассажиры рейса направлены в гостиницу. За ними, а также за пассажирами, купившими билеты на 4 и 5 июня, в Коломбо будут направлены другие самолеты. Все ближайшие рейсы "Аэрофлота" на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Шри-Ланка
Шри-Ланка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.